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  • 20.03, 20:24

    В Военно-морской академии Кузнецова появилась мемориальная аудитория

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    В <nobr>Военно-морской</nobr> академии Кузнецова появилась мемориальная аудитория

    В Военно-морской академии Кузнецова появилась мемориальная аудитория

    В <nobr>Военно-морской</nobr> академии Кузнецова появилась мемориальная аудитория

    В Петербурге открыли учебный класс в память о выдающемся конструкторе атомных подлодок Сергее Ковалёве.

    Учиться с чувством, с толком, с расстановкой и никак иначе теперь будут курсанты и слушатели Военно-морской академии имени Кузнецова в Петербурге. По крайней мере, в аудитории №4 четыре, которая с этого дня названа в честь выдающегося конструктора атомных подлодок Сергея Ковалёва.

    Ковалёв руководил разработкой практически всех проектов подводных крейсеров стратегического назначения. В том числе и тех, которые и сегодня считаются самыми современными и перспективными. В центральном конструкторском бюро «Рубин» он работал с 1943 года. В военно-морской академии признаются: учиться в аудитории, названной в честь такого конструктора, — честь для каждого флотского курсанта и офицера.

    Владимир Касатонов, начальник Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова: «Все проекты, которые сейчас выпускают после него, основаны на достижениях, которые достиг он как главный конструктор. Мы до сих пор используем и те его подводные лодки, и чтим его память».

    Аудитория имени Сергея Ковалёва в военно-морской академии будет универсальной. Она не предназначена для проведения занятий лишь по определенным дисциплинам. Но в военном вузе пообещали, что преимущественно в ней будут читать лекции для тех, чья служба связана с подводным флотом.

    Напомним: накануне в России отмечался День моряка-подводника, учрежденный в 1996 году. Он посвящен возникновению в 1906 году подводного флота России. Указ подписывал лично император Николай II.

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