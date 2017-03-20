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  • 20.03, 20:23

    Трамп обвинил штаб Клинтон в контактах с Россией

    3 комментария

    Трамп обвинил штаб Клинтон в контактах с Россией

    Трамп обвинил штаб Клинтон в контактах с Россией

    Предвыборный штаб Хиллари Клинтон контактировал с Москвой. С таким обвинением выступил президент США Дональд Трамп.

    На своей странице в Twitter Трамп написал: «Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими?». При этом он не пояснил, что имеет в виду.



    Также глава Белого дома поинтересовался, правдива ли информация о том, что национальный комитет Демократической партии в свое время не позволил ФБР посмотреть на взломанные хакерами компьютеры.

    Спецслужбы США ранее обвинили Россию во взломе серверов Демократической партии США, но доказательств не предоставили. В Москве эти обвинения отвергали.

    Ранее в связях с Россией неоднократно обвиняли самого Трампа и его окружение. Однако он уверен, что демократы с помощью «российской темы» пытаются оправдать собственный провал на выборах.

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