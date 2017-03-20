Трамп обвинил штаб Клинтон в контактах с Россией

Предвыборный штаб Хиллари Клинтон контактировал с Москвой. С таким обвинением выступил президент США Дональд Трамп.
На своей странице в Twitter Трамп написал: «Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими?». При этом он не пояснил, что имеет в виду.
Также глава Белого дома поинтересовался, правдива ли информация о том, что национальный комитет Демократической партии в свое время не позволил ФБР посмотреть на взломанные хакерами компьютеры.
Спецслужбы США ранее обвинили Россию во взломе серверов Демократической партии США, но доказательств не предоставили. В Москве эти обвинения отвергали.
Ранее в связях с Россией неоднократно обвиняли самого Трампа и его окружение. Однако он уверен, что демократы с помощью «российской темы» пытаются оправдать собственный провал на выборах.
What about all of the contact with the Clinton campaign and the Russians? Also, is it true that the DNC would not let the FBI in to look?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 марта 2017 г.
Также глава Белого дома поинтересовался, правдива ли информация о том, что национальный комитет Демократической партии в свое время не позволил ФБР посмотреть на взломанные хакерами компьютеры.
Спецслужбы США ранее обвинили Россию во взломе серверов Демократической партии США, но доказательств не предоставили. В Москве эти обвинения отвергали.
Ранее в связях с Россией неоднократно обвиняли самого Трампа и его окружение. Однако он уверен, что демократы с помощью «российской темы» пытаются оправдать собственный провал на выборах.
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