Петербуржцы протестуют против «Восточной хорды»

Акцию протеста с запуском воздушных шаров провели жители Невского района.
Тысячи воздушных шаров украсили дома в Невском районе Петербурга. Их разместили на фасадах зданий в знак протеста против строительства «Восточной хорды».
Красочную акцию провели жители комплекса «Ладожский парк». Активисты недовольны возможным соседством со скоростной трассой. По их оценке, расстояние от домов до магистрали составит менее 100 метров.
Во время публичных слушаний горожане обратились в Смольный с просьбой изменить маршрут трассы. Завершился мирный протест на улице Ворошилова. В небо выпустили две тысячи зеленых шаров.
Красочную акцию провели жители комплекса «Ладожский парк». Активисты недовольны возможным соседством со скоростной трассой. По их оценке, расстояние от домов до магистрали составит менее 100 метров.
Во время публичных слушаний горожане обратились в Смольный с просьбой изменить маршрут трассы. Завершился мирный протест на улице Ворошилова. В небо выпустили две тысячи зеленых шаров.
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