Питерских коллекторов впервые оштрафовали за назойливость

Федеральная служба судебных приставов сообщила о первом в Северной столице наказании для собирателей долгов.
Петербургские коллекторы оказались в долгах. Двоих сотрудников агентства по возврату задолженности суд впервые привлек к административной ответственности. Им назначили штрафы.
Поводом стали ночные звонки гражданам. В отношении коллекторов составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Подобные методы выбивания долгов суд оценил в 20 и 30 тысяч рублей.
Закон о коллекторах вступил в силу в январе текущего года. За это время в петербургское управление судебных приставов поступило более 200 обращений о неправомерности действий работников коллекторских агентств. Чаще всего должники жалуются на частые телефонные звонки и СМС.
Поводом стали ночные звонки гражданам. В отношении коллекторов составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Подобные методы выбивания долгов суд оценил в 20 и 30 тысяч рублей.
Закон о коллекторах вступил в силу в январе текущего года. За это время в петербургское управление судебных приставов поступило более 200 обращений о неправомерности действий работников коллекторских агентств. Чаще всего должники жалуются на частые телефонные звонки и СМС.
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