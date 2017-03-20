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  • 20.03, 18:52
    Питерских коллекторов впервые оштрафовали за назойливость. Санкт-Петербург, коллекторы, судебные приставы, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Питерских коллекторов впервые оштрафовали за назойливость

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    Питерских коллекторов впервые оштрафовали за назойливость

    Питерских коллекторов впервые оштрафовали за назойливость

      Федеральная служба судебных приставов сообщила о первом в Северной столице наказании для собирателей долгов.

      Петербургские коллекторы оказались в долгах. Двоих сотрудников агентства по возврату задолженности суд впервые привлек к административной ответственности. Им назначили штрафы.

      Поводом стали ночные звонки гражданам. В отношении коллекторов составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Подобные методы выбивания долгов суд оценил в 20 и 30 тысяч рублей.

      Закон о коллекторах вступил в силу в январе текущего года. За это время в петербургское управление судебных приставов поступило более 200 обращений о неправомерности действий работников коллекторских агентств. Чаще всего должники жалуются на частые телефонные звонки и СМС.

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