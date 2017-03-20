Украинские силовики попытались прорвать оборону ДНР в Коминтернове

ВСУ в результате столкновения пришлось отступить на исходные позиции. В рядах украинских силовиков есть потери.
В оперативном командовании ДНР сообщили, что украинские силовики предприняли попытку прорыва обороны защитников Донбасса вблизи села Коминтерново. В ходе этой атаки ВСУ потеряли 10 бойцов, еще пятеро были ранены, передает ДАН.
Украинская диверсионно-разведывательная группа силами до двух взводов начала прорыв в 12:40 по местному времени под прикрытием минометного огня и бронетехники. Но в результате боестолкновения ВСУ пришлось отступить на исходные позиции.
Штаб оперативного командования ДНР: «В ходе огневого контакта потери со стороны ВСУ составили 10 убитых и пятеро раненых, а также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1».
В ходе этой атаки также были ранены трое военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Украинская диверсионно-разведывательная группа силами до двух взводов начала прорыв в 12:40 по местному времени под прикрытием минометного огня и бронетехники. Но в результате боестолкновения ВСУ пришлось отступить на исходные позиции.
Штаб оперативного командования ДНР: «В ходе огневого контакта потери со стороны ВСУ составили 10 убитых и пятеро раненых, а также уничтожена одна единица бронетехники БМП-1».
В ходе этой атаки также были ранены трое военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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