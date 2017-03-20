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  • 20.03, 18:52

    Вечеринка биатлонистов в Норвегии по случаю окончания сезона завершилась приездом полиции

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    Вечеринка биатлонистов в Норвегии по случаю окончания сезона завершилась приездом полиции

    Вечеринка биатлонистов в Норвегии по случаю окончания сезона завершилась приездом полиции

    Полиция и пожарная служба норвежского Холменколлена сорвали вечеринку биатлонистов, которые праздновали окончание сезона.

    Инцидент произошел вечером 19 марта после завершения заключительного этапа Кубка мира сезона-2016/17. Менеджер по коммуникациям биатлонного стадиона в Холменколлене Эмили Нордскар рассказала телеканалу NRK, что полиция и пожарные прибыли в отель, где веселились биатлонисты, из-за срабатывания пожарной сигнализации сразу в нескольких местах.

    Эмили Нордскар: «Приехала полиция, потому что кто-то вручную запустил пожарную сигнализацию сразу в нескольких местах. Кто-то бегал по коридору в отеле и веселился».

    Нордскар добавила, что не знает, кто из спортсменов так развлекался, и назвала произошедшее «всего лишь озорством». Спортсмены, по ее словами, были очень расстроены тем, что праздник пришлось завершить, поскольку «проведение таких мероприятий стало традицией».

    В полиции в свою очередь отметили, что в праздновании принимали участие около 400 человек, в том числе биатлонисты Норвегии и других стран.

    В отеле произошедшее не комментируют.

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