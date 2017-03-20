Вечеринка биатлонистов в Норвегии по случаю окончания сезона завершилась приездом полиции

Полиция и пожарная служба норвежского Холменколлена сорвали вечеринку биатлонистов, которые праздновали окончание сезона.
Инцидент произошел вечером 19 марта после завершения заключительного этапа Кубка мира сезона-2016/17. Менеджер по коммуникациям биатлонного стадиона в Холменколлене Эмили Нордскар рассказала телеканалу NRK, что полиция и пожарные прибыли в отель, где веселились биатлонисты, из-за срабатывания пожарной сигнализации сразу в нескольких местах.
Эмили Нордскар: «Приехала полиция, потому что кто-то вручную запустил пожарную сигнализацию сразу в нескольких местах. Кто-то бегал по коридору в отеле и веселился».
Нордскар добавила, что не знает, кто из спортсменов так развлекался, и назвала произошедшее «всего лишь озорством». Спортсмены, по ее словами, были очень расстроены тем, что праздник пришлось завершить, поскольку «проведение таких мероприятий стало традицией».
В полиции в свою очередь отметили, что в праздновании принимали участие около 400 человек, в том числе биатлонисты Норвегии и других стран.
В отеле произошедшее не комментируют.
Эмили Нордскар: «Приехала полиция, потому что кто-то вручную запустил пожарную сигнализацию сразу в нескольких местах. Кто-то бегал по коридору в отеле и веселился».
Нордскар добавила, что не знает, кто из спортсменов так развлекался, и назвала произошедшее «всего лишь озорством». Спортсмены, по ее словами, были очень расстроены тем, что праздник пришлось завершить, поскольку «проведение таких мероприятий стало традицией».
В полиции в свою очередь отметили, что в праздновании принимали участие около 400 человек, в том числе биатлонисты Норвегии и других стран.
В отеле произошедшее не комментируют.
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