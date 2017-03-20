Мариинский-2 «захватила» поющая сицилийская мафия

Опера Верди «Сицилийская вечерня» вернулась на петербургские подмостки. Ее действие перенесли из Палермо в Нью-Йорк .

На сцене Марииинского-2 состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». В этом году исполнится 160 лет со дня первого ее показа в Петербурге. Тогда в 1857-м ее давали на сцене Каменного театра. С тех пор в Мариинском оперу не ставили. События, которые в оригинальной версии разворачиваются на Сицилии в 1282 году, постановщик Арно Бернар перенес в гангстерский Нью-Йорк 1920-х.



Увидев некоторых персонажей за кулисами с двумя автоматами наперевес, можно было предположить: либо сицилийская мафия захватила Мариинский-2, либо проходит конгресс любителей итальянской оперы. Так называлось собрание мафиози из весьма популярной американской кинокомедии «В джазе только девушки».



В основу либретто оперы Верди положены события XIII века, произошедшие в Палермо. В нынешней постановке их перенесли в 20-е годы прошлого века в Нью-Йорк. В сицилийском квартале мафия успешно противостоит полицейским.



Не только первый лидер американского автопрома «Форд-Т» появится на сцене. На таких разъезжали бутлегеры времен сухого закона. На исполнителе главной мужской партии Ильдаре Абдразакове ботинки эпохи гангстерского шика. На манжете его персонажа Джованни Прочида кровь. Он врач-сицилиец, а теперь по совместительству и глава мафии.



Ильдар Абдразаков, исполнитель партии Джованни: «Прочидо доктор, который возвращается на Сицилию и хочет освободить Сицилию от французов. В данный момент это мафиозник, который хочет освободить свой квартал в Нью-Йорке от захватчиков, которые пришли на его территорию. Он хочет немного подвинуть полицейских. Другие мафии существуют. Там и китайцы рядом».



Чтобы знатокам оперы Верди было понятно, что происходит на сцене, режиссер Арно Бернар сделал пролог в виде немого кино. Любопытно, что ни одного слова в партиях персонажей не изменили.



История, про которую поют на итальянском, просто идеально ложится на время расцвета сицилийской мафии в США. Идея поставить оперу, которая не шла в Мариинке почти 160 лет, принадлежит Абдразакову. Лучшему басу мира, по версии итальянских критиков, не смог отказать Валерий Гергиев.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Павла Рыжкова.