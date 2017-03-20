В Петербурге за растрату миллионов арестован генподрядчик «Крестов-2»

Расследование убийства куратора новых «Крестов» и информации о нехватке миллиарда рублей на их завершение привело оперативников ФСБ в особняк гендиректора фирмы «Государственная строительная корпорация».
Бывший директор компании-генподрядчика новых «Крестов» арестован. Главного строителя следственного изолятора в Колпине бизнесмена Виктора Кудрина подозревают в хищении 56 с половиной миллионов рублей.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По версии следствия, владелец строительной фирмы по подложным документам получил деньги за работы, которые на самом деле выполнены не были.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Заказчиком на расчетные счета ОАО „ГСК“ были перечислены в качестве оплаты работ более 12 млрд 273 млн рублей. Однако подозреваемый Кудрин в нарушение условий государственного контракта и дополнительных соглашений не организовал выполнение по ним работ в полном объеме, а денежные средства в сумме боле 56 млн 645 тыс. рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению».
Известно, что в офисе компании на Петроградской набережной, а также в загородном доме Кудрина в Юкках прошли обыски. Скорость расследования связывают со смертью подполковника ФСИН, курирующего возведение здания следственного изолятора. В автомобиль Николая Чернова выпустили восемь пуль на Колтушском шоссе. В подстрекательстве к убийству обвинен его непосредственный руководитель — замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По версии следствия, владелец строительной фирмы по подложным документам получил деньги за работы, которые на самом деле выполнены не были.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Заказчиком на расчетные счета ОАО „ГСК“ были перечислены в качестве оплаты работ более 12 млрд 273 млн рублей. Однако подозреваемый Кудрин в нарушение условий государственного контракта и дополнительных соглашений не организовал выполнение по ним работ в полном объеме, а денежные средства в сумме боле 56 млн 645 тыс. рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению».
Известно, что в офисе компании на Петроградской набережной, а также в загородном доме Кудрина в Юкках прошли обыски. Скорость расследования связывают со смертью подполковника ФСИН, курирующего возведение здания следственного изолятора. В автомобиль Николая Чернова выпустили восемь пуль на Колтушском шоссе. В подстрекательстве к убийству обвинен его непосредственный руководитель — замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко.
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