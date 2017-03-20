Кузнецова связала рост подростковых самоубийств с «группами смерти»

Количество самоубийств за последнее время возросло
из-за пропаганды в Интернете. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен провела всероссийское совещание в МЧС, на котором подвела неутешительные итоги минувшего года: число подростков, добровольно ушедших из жизни, увеличилось более чем в полтора раза.
Анна Кузнецова: «С 2011-го по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение „групп смерти“ в соцсетях».
Чтобы исправить ситуацию, по мнению Кузнецовой, необходимо сделать максимально доступной психологическую помощь. По данным омбудсмена, в прошлом году 47% российских школ работали без педагогов-психологов. Сегодня эта проблема решается.
Впрочем, опасность в Интернете исходит не только от «групп смерти». Игра-квест под названием «Розовый кит» эксплуатирует те же самые приемы. Подросткам, ищущим острых ощущений, предлагается пройти 50 уровней. Сюжет на эту тему смотрите в эфире программы «Сегодня» на НТВ в 19:00.
Анна Кузнецова: «С 2011-го по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение „групп смерти“ в соцсетях».
Чтобы исправить ситуацию, по мнению Кузнецовой, необходимо сделать максимально доступной психологическую помощь. По данным омбудсмена, в прошлом году 47% российских школ работали без педагогов-психологов. Сегодня эта проблема решается.
Впрочем, опасность в Интернете исходит не только от «групп смерти». Игра-квест под названием «Розовый кит» эксплуатирует те же самые приемы. Подросткам, ищущим острых ощущений, предлагается пройти 50 уровней. Сюжет на эту тему смотрите в эфире программы «Сегодня» на НТВ в 19:00.
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