Медведев потребовал построить возле космодрома Восточный удобный для жизни город

Красивый город строим pic.twitter.com/MZiYQqQxQZ — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 20, 2017

Медведев призвал создавать там современную инфраструктуру и хорошие условия для жилья., председатель правительства РФ: «В рамках строительства были выделены очень большие деньги, не все было без проблем. Сейчас хотел бы, Дмитрий Олегович, к вам обратиться не по поводу собственно пусков, научной составляющей, хотя она, конечно, важнее всего, а по поводу социальной составляющей, потому что место это дальнее и, скажем, не сахарное для жизни. Мы с вами там все бывали, и нужно, чтобы там была современная инфраструктура жилья, социальная инфраструктура».В свою очередь Дмитрий Рогозин заверил, что во второй половине года, когда премьер-министр приедет в Циолковский, он увидит готовый для жизни живописный город.