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  • 20.03, 18:52
    Медведев потребовал построить возле космодрома Восточный удобный для жизни город. космодром Восточный, Медведев, Рогозин, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Медведев потребовал построить возле космодрома Восточный удобный для жизни город

    3 комментария

    Медведев потребовал построить возле космодрома Восточный удобный для жизни город

    Медведев потребовал построить возле космодрома Восточный удобный для жизни город

      Вице-премьер Дмитрий Рогозин в режиме видеомоста доложил главе правительства Дмитрию Медведеву о ходе работ на космодроме Восточный.

      Медведев призвал создавать там современную инфраструктуру и хорошие условия для жилья.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В рамках строительства были выделены очень большие деньги, не все было без проблем. Сейчас хотел бы, Дмитрий Олегович, к вам обратиться не по поводу собственно пусков, научной составляющей, хотя она, конечно, важнее всего, а по поводу социальной составляющей, потому что место это дальнее и, скажем, не сахарное для жизни. Мы с вами там все бывали, и нужно, чтобы там была современная инфраструктура жилья, социальная инфраструктура».

      В свою очередь Дмитрий Рогозин заверил, что во второй половине года, когда премьер-министр приедет в Циолковский, он увидит готовый для жизни живописный город.

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