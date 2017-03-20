Общее собрание РАН перенесло выборы главы академии на осень

На ежегодном общем собрании Российской академии наук большинством голосов было принято решение перенести выборы президента РАН с 22 марта на осень и просить правительство продлить полномочия действующего главы Владимира Фортова.
Такие решения были приняты после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Общее собрание постановило провести выборы через полгода, не позднее 20 ноября текущего года. Кроме того, оно приняло решение просить правительство РФ продлить полномочия нынешнего главы РАН Владимира Фортова, которые истекают через неделю, и действующего президиума. При этом сам Фортов высказался против такого шага, поскольку хочет избежать конфликта интересов на осенних выборах, передает «Интерфакс».
Владимир Фортов: «Я хотел бы, чтобы мои полномочия не продлевались».
Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе РАН в ближайшие полгода.
Между тем в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые напрямую коснутся выборов президента Российской академии наук.
Михаил Пальцев, ученый секретарь РАН: «Можно говорить об аналогии с Московским и Санкт-Петербургским университетами, где руководителей назначает президент России. Там достаточно революционные изменения готовятся, во всяком случае, те материалы, документы, которые я видел, — в апреле закон уже поступает в комитет, недолго осталось».
Он полагает, что Госдума может принять законопроект уже в весеннюю сессию. Поэтому новые выборы главы РАН, которые теперь намечены на ноябрь, будут проходить уже по новой схеме: общее собрание выдвинет нескольких кандидатов, а финальное решение примет президент РФ.
Михаил Пальцев: «Я считаю, что это было бы правильным, если бы президент России утверждал президента Российской академии наук, это историческая традиция».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что обеспокоен ситуацией с РАН, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что правительству небезразлична судьба Российской академии наук, поэтому Медведев планирует обсудить сложившуюся обстановку с нынешним главой РАН Владимиром Фортовым.
Дмитрий Медведев: «Это же не общественный клуб, а это государственная академия, которая функционирует на базе государственного имущества и тратит государственные деньги. Надо, чтобы там коллапс не наступил, но я еще позвоню нашему коллеге Фортову, если надо, еще кому-то, но это, конечно, не очень хорошо. Надо, чтобы они как-то определились».
Дмитрий Медведев: «Все равно этот устав утверждается правительством РФ. Если можно сделать что-то красиво и прозрачно, давайте поможем».
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в свою очередь заявил, что будут проведены соответствующие консультации с РАН.
Владимир Фортов: «Я хотел бы, чтобы мои полномочия не продлевались».
Однако академики настояли на том, чтобы он остался во главе РАН в ближайшие полгода.
Между тем в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые напрямую коснутся выборов президента Российской академии наук.
Михаил Пальцев, ученый секретарь РАН: «Можно говорить об аналогии с Московским и Санкт-Петербургским университетами, где руководителей назначает президент России. Там достаточно революционные изменения готовятся, во всяком случае, те материалы, документы, которые я видел, — в апреле закон уже поступает в комитет, недолго осталось».
Он полагает, что Госдума может принять законопроект уже в весеннюю сессию. Поэтому новые выборы главы РАН, которые теперь намечены на ноябрь, будут проходить уже по новой схеме: общее собрание выдвинет нескольких кандидатов, а финальное решение примет президент РФ.
Михаил Пальцев: «Я считаю, что это было бы правильным, если бы президент России утверждал президента Российской академии наук, это историческая традиция».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что обеспокоен ситуацией с РАН, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что правительству небезразлична судьба Российской академии наук, поэтому Медведев планирует обсудить сложившуюся обстановку с нынешним главой РАН Владимиром Фортовым.
Дмитрий Медведев: «Это же не общественный клуб, а это государственная академия, которая функционирует на базе государственного имущества и тратит государственные деньги. Надо, чтобы там коллапс не наступил, но я еще позвоню нашему коллеге Фортову, если надо, еще кому-то, но это, конечно, не очень хорошо. Надо, чтобы они как-то определились».
Дмитрий Медведев: «Все равно этот устав утверждается правительством РФ. Если можно сделать что-то красиво и прозрачно, давайте поможем».
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в свою очередь заявил, что будут проведены соответствующие консультации с РАН.
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