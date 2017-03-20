Донской сообщил Путину о необходимости стимулировать геологоразведку

Сегодня в Кремле обсуждали разработку российских недр. О ситуации в сфере добычи полезных ископаемых Владимиру Путину рассказал глава Минприроды Сергей Донской.

49 геология

нефть

промышленность

Путин

Министр сообщил, что перед компаниями ставятся жесткие условия как по правилам работы, так и по срокам. За соблюдение требований полагаются льготы, а за нарушение — санкции, в том числе отзыв лицензии на разработку недр.



Владимир Путин, президент РФ: «Что, по вашему мнению, подлежит дополнительному закреплению в нормативно-правовой базе?»



Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Нам необходимо на сегодняшний день акцент сделать на меры экономического стимулирования именно в сфере геологоразведки, чтобы был точечно направленный инструментарий на новые территории там, где мы планируем развивать геологоразведку, новые открытия делать».



Также Путин и Донской поговорили об особо охраняемых природных территориях — их в России более 200. Министр пригласил президента побывать в некоторых заповедниках. Это, по его словам, поможет развитию экотуризма.