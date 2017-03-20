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  • 20.03, 17:21

    В администрации Орловской области прошли обыски после сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи

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    В администрации Орловской области прошли обыски после сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи

    В администрации Орловской области прошли обыски после сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи

    В администрации Орловской области прошли обыски после сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи

    Следователи провели обыски в администрации Орловской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по региону.

    В минувшую субботу на НТВ был показан сюжет о жителе Орловской области Вадиме Полехине, который один воспитывает четверых детей и уже несколько лет пытается добиться от местных властей положенного по закону жилья. После этого Следственный комитет провел проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело о халатности.

    В ходе проведенных обысков были изъяты документы, имеющие отношение к делу. В ведомстве отметили, что после установления круга чиновников, ответственных за выполнение социальных гарантий, их действиям будет дана принципиальная юридическая оценка.

    Из сообщения пресс-службы: «В рамках расследования следователи регионального СК России проверят законность возникшей волокиты, а также причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи».

    Губернатору Орловской области направлено обращение для принятия мер, необходимых для решения нарушенных прав многодетной семьи.

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