В Кремле прокомментировали слова Трампа о «крепком орешке» Путине

В Кремле не занимаются лингвистическим анализом заявлений Дональда Трампа, несмотря на богатство английского языка. Об этом заявил
пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента, назвавшего Путина «крепким орешком».
Дмитрий Песков: «Мы не занимаемся в Кремле лингвистическим анализом. Как и русский язык, английский язык достаточно богат, и, конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка. Больше нам нечего комментировать».
охарактеризовать Владимира Путина. В ответ на это президент США заявил: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем».
охарактеризовать Владимира Путина. В ответ на это президент США заявил: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем».
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