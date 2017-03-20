Участник проекта «Ты супер!» побывал на съемках нового сериала НТВ

Один из самых ярких участников шоу «Ты супер!» Богдан Козлов был замечен на съемках нового сериала НТВ. Вокалист, которого за актерский талант Фёдор Бондарчук пригласил сыграть в продолжении своего «Притяжения», решил не дожидаться съемок сиквела.
Сказать, что его выступление покорило всех, — это не сказать ничего. Участник из Калининграда Богдан Козлов вышел на сцену в казачьей форме и с баяном — просто картинка из фильма.
И разве дождешься, пока начнутся съемки у самого Бондарчука, если на площадку хочется уже сейчас. Конечно, режиссер договаривается с коллегами. После этого участника проекта «Ты супер!» Богдана Козлова отвезли на съемки нового сериала НТВ.
Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа»: «Она состоит из 16 серий. Четыре, четыре и 8 серий. Как раз сейчас мы снимаем третью часть, в которой снимаются Сергей Леонидович Гармаш, Светлана Ходченкова и Виктория Исакова, которую ты сегодня увидишь на площадке».
Ему интересно все. Вот, например, съемочная смена, которая иногда длится больше 12 часов. Как актеры и съемочная группа питаются? Есть-то хочется. Или киноляпы. Что делать, чтобы их не допустить?
Десятки вагонов с аппаратурой, сотни метров проводов, киловатты света. Но самое главное — как снимать на вокзале? Поезда ведь не остановить даже ради съемок.
Юлия Сумачева: «Съемки на вокзале — достаточно сложное мероприятие, невозможно остановить движение поездов, нужно получать огромное количество разрешений. Нужно следить за тем, чтобы была охрана. И в то же время нужно снять то, что необходимо. В данном случае у нас очень сложная история — нужно снять ситуацию, в которой возможен теракт».
На платформе вовсю готовятся к съемке очередной сцены. Например, нужно проложить еще одни рельсы для тележки с камерой. И вот появляется самый важный на площадке человек — режиссер. Ну как тут у главного не спросить про кастинги.
Сергей Чекалов, режиссер: «Кастинг в разных ситуациях на разные картины происходит по-разному. Бывает, что под какого-то конкретного артиста пишется персонаж, исходя из его характера или жанра. У кого-то получаются комичные вещи, кто-то наоборот супергерой».
Богдан, конечно, ни на что не намекал. Но понятно же, что ему очень хотелось воспользоваться такой возможностью: раз уж оказался на съемочной площадке, то хоть в массовке показаться в кадре. Сериал с его участием совсем скоро выйдет на НТВ. Но ведь будут еще и другие съемочные площадки.
Следующий выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта и поддерживать участников зрители могут с помощью приложения для iOS или Android.
Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Кроме того, теперь и маленькие поклонники шоу могут проявить свои таланты. Для них организована караоке-акция «Ты супер!».
И разве дождешься, пока начнутся съемки у самого Бондарчука, если на площадку хочется уже сейчас. Конечно, режиссер договаривается с коллегами. После этого участника проекта «Ты супер!» Богдана Козлова отвезли на съемки нового сериала НТВ.
Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа»: «Она состоит из 16 серий. Четыре, четыре и 8 серий. Как раз сейчас мы снимаем третью часть, в которой снимаются Сергей Леонидович Гармаш, Светлана Ходченкова и Виктория Исакова, которую ты сегодня увидишь на площадке».
Ему интересно все. Вот, например, съемочная смена, которая иногда длится больше 12 часов. Как актеры и съемочная группа питаются? Есть-то хочется. Или киноляпы. Что делать, чтобы их не допустить?
Десятки вагонов с аппаратурой, сотни метров проводов, киловатты света. Но самое главное — как снимать на вокзале? Поезда ведь не остановить даже ради съемок.
Юлия Сумачева: «Съемки на вокзале — достаточно сложное мероприятие, невозможно остановить движение поездов, нужно получать огромное количество разрешений. Нужно следить за тем, чтобы была охрана. И в то же время нужно снять то, что необходимо. В данном случае у нас очень сложная история — нужно снять ситуацию, в которой возможен теракт».
На платформе вовсю готовятся к съемке очередной сцены. Например, нужно проложить еще одни рельсы для тележки с камерой. И вот появляется самый важный на площадке человек — режиссер. Ну как тут у главного не спросить про кастинги.
Сергей Чекалов, режиссер: «Кастинг в разных ситуациях на разные картины происходит по-разному. Бывает, что под какого-то конкретного артиста пишется персонаж, исходя из его характера или жанра. У кого-то получаются комичные вещи, кто-то наоборот супергерой».
Богдан, конечно, ни на что не намекал. Но понятно же, что ему очень хотелось воспользоваться такой возможностью: раз уж оказался на съемочной площадке, то хоть в массовке показаться в кадре. Сериал с его участием совсем скоро выйдет на НТВ. Но ведь будут еще и другие съемочные площадки.
Следующий выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 25 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта и поддерживать участников зрители могут с помощью приложения для iOS или Android.
Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Кроме того, теперь и маленькие поклонники шоу могут проявить свои таланты. Для них организована караоке-акция «Ты супер!».
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