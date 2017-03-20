Жителю Кубани грозит срок и 6 млн рублей штрафа за спиленные у дома дубы

Житель Краснодарского края решил в буквальном смысле срубить денег, но вместо прибыли получил лишь проблемы. Чтобы расплатиться с кредиторами, Андрей Матосян отправился в лес и повалил 40 дубов. Планировал их продать, но не успел. Ущерб оценили в 6 млн рублей.

На место преступления к дому у леса полицейские приехали, вооружившись блокнотом и измерительной рулеткой. Улики — свежие пни дуба. Где сами деревья, долго искать не пришлось. Дровосек — хозяин дома Андрей Матосян — аккуратно сложил их на своем приусадебном участке.



Матосян уверяет: в лесу живет всю жизнь и ни разу ни одного полена задаром домой не принес. Все дрова покупные. А тут с работой проблемы и кредит 200 тысяч рублей, выплачивать который нечем. Вот и решил, что называется, срубить денег, не отходя от дома. Но вместо покупателей приехали стражи порядка. Каждое дерево посчитали и оценили.



Мария Пирогова, начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «По версии следствия, житель хутора Терновый, не имея разрешительных документов на лесозаготовку, незаконно спилил 40 дубов, а также одно дерево породы ясень, находившиеся в собственности Апшеронского лесничества. Общий ущерб составил 6 миллионов рублей».



Почему так много, Андрей не понимает. По его словам, то, что он пилил, подходит исключительно на дрова. Однако, по мнению экологов, дуб — дерево особенно ценное, и вырубать дубы можно только с разрешения и в специально отведенных для этого делянках. Андрей Матосян, говорят стражи порядка, не мог об этом не знать.



Уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» следователи направили в суд. Теперь краснодарскому дровосеку грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до семи лет. Сами дубы решили пока не изымать, а оставить во дворе у Матосяна на ответственное хранение. Впрочем, если тот все же попытается их продать, мужчине могут ужесточить наказание.