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  • 20.03, 15:50
    Жителю Кубани грозит срок и 6 млн рублей штрафа за спиленные у дома дубы. Краснодарский край, лес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жителю Кубани грозит срок и 6 млн рублей штрафа за спиленные у дома дубы

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    Жителю Кубани грозит срок и 6 млн рублей штрафа за спиленные у дома дубы

    Жителю Кубани грозит срок и 6 млн рублей штрафа за спиленные у дома дубы

    Жителю Кубани грозит срок и 6 млн рублей штрафа за спиленные у дома дубы

      Житель Краснодарского края решил в буквальном смысле срубить денег, но вместо прибыли получил лишь проблемы. Чтобы расплатиться с кредиторами, Андрей Матосян отправился в лес и повалил 40 дубов. Планировал их продать, но не успел. Ущерб оценили в 6 млн рублей.

      На место преступления к дому у леса полицейские приехали, вооружившись блокнотом и измерительной рулеткой. Улики — свежие пни дуба. Где сами деревья, долго искать не пришлось. Дровосек — хозяин дома Андрей Матосян — аккуратно сложил их на своем приусадебном участке.

      Матосян уверяет: в лесу живет всю жизнь и ни разу ни одного полена задаром домой не принес. Все дрова покупные. А тут с работой проблемы и кредит 200 тысяч рублей, выплачивать который нечем. Вот и решил, что называется, срубить денег, не отходя от дома. Но вместо покупателей приехали стражи порядка. Каждое дерево посчитали и оценили.

      Мария Пирогова, начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «По версии следствия, житель хутора Терновый, не имея разрешительных документов на лесозаготовку, незаконно спилил 40 дубов, а также одно дерево породы ясень, находившиеся в собственности Апшеронского лесничества. Общий ущерб составил 6 миллионов рублей».

      Почему так много, Андрей не понимает. По его словам, то, что он пилил, подходит исключительно на дрова. Однако, по мнению экологов, дуб — дерево особенно ценное, и вырубать дубы можно только с разрешения и в специально отведенных для этого делянках. Андрей Матосян, говорят стражи порядка, не мог об этом не знать.

      Уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» следователи направили в суд. Теперь краснодарскому дровосеку грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до семи лет. Сами дубы решили пока не изымать, а оставить во дворе у Матосяна на ответственное хранение. Впрочем, если тот все же попытается их продать, мужчине могут ужесточить наказание.

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