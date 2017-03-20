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  • 20.03, 15:50
    В Нижнем Новгороде умерла девочка, которую мать лечила без помощи врачей. болезни, дети и подростки, медицина, Нижний Новгород. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Нижнем Новгороде умерла девочка, которую мать лечила без помощи врачей

    1 комментарий
    В Нижнем Новгороде умерла девочка, которую мать лечила без помощи врачей

    В Нижнем Новгороде умерла девочка, которую мать лечила без помощи врачей

    В Нижнем Новгороде умерла девочка, которую мать лечила без помощи врачей

      Двухлетнюю девочку, которая скончалась от неизвестного пока вируса, родители пытались самостоятельно лечить в течение нескольких дней. В ближайшее время с матерью побеседуют нижегородские следователи.

      Анна Чернова была уверена, что у малышки ОРЗ. Однако, несмотря на высокую температуру, почему-то не обратилась к медикам. Давала дочке жаропонижающие и сироп от кашля. В какой-то момент ребенку действительно стало лучше, но не надолго. Мать обратилась к медикам в последний момент. Но за 10 минут до приезда скорой у девочки остановилось сердце.

      Что же на самом деле случилось с ребенком и что привело к трагическим последствиям — самолечение матери или нерасторопность медиков, — теперь предстоит выяснить следователям. Они уже назначили проверку. Первым делом опросили родственников погибшей девочки и врачей поликлиники.

      Если проверка покажет, что Анна Чернова действительно недосмотрела за дочерью и потому ребенок погиб, ей грозит уголовная ответственность. Кроме того, женщина воспитывает еще одну дочь, которой шесть лет. Не исключено, что после этого случая семью поставят на учет.

      Подробности — в видеоматериале.

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