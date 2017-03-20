Актеры «Свидетелей» прошли подготовку у бойцов ОМОНа

20 марта на НТВ состоится премьера детективного сериала «Свидетели», в котором агенты
Следственно-Аналитического Управления — полиции будущего, у которой на вооружении суперсовременное оборудование и технологии, — ведут запутанные дела и раскрывают сложные преступления.
Для съемок актеры прошли подготовку у представителей специальных служб, но несмотря на это, некоторые все равно получали травмы. Так, актриса Екатерина Буйлова, сыгравшая старшего лейтенанта САУ Полину Синельникову, сильно пострадала во время работы над одной из сцен.
Екатерина Буйлова: «По сюжету, на мою героиню нападают и жестоко избивают. В роли бандитов у нас были профессиональные каскадеры. Они, конечно, старались меня беречь, но драка есть драка. В общем, мне от них досталось: после съемок я насчитала с десяток синяков по всему телу».
После этого эпизода Екатерина решила заняться боксом. Но на этом актриса не остановилась. В качестве консультантов на площадку сериала «Свидетели» пришли настоящие бойцы ОМОНа. Они тренировали актеров, учили проводить захват помещения, атаковать, обезвреживать врага и правильно обращаться с оружием. Екатерина призналась, что этот процесс так ее захватил, что теперь после каждой киносмены она ходит в тир совершенствовать полученные навыки.
Оценить, чему Екатерина научилась у бойцов ОМОНа, телезрители смогут уже 20 марта в 19:40 на НТВ.
Екатерина Буйлова: «По сюжету, на мою героиню нападают и жестоко избивают. В роли бандитов у нас были профессиональные каскадеры. Они, конечно, старались меня беречь, но драка есть драка. В общем, мне от них досталось: после съемок я насчитала с десяток синяков по всему телу».
После этого эпизода Екатерина решила заняться боксом. Но на этом актриса не остановилась. В качестве консультантов на площадку сериала «Свидетели» пришли настоящие бойцы ОМОНа. Они тренировали актеров, учили проводить захват помещения, атаковать, обезвреживать врага и правильно обращаться с оружием. Екатерина призналась, что этот процесс так ее захватил, что теперь после каждой киносмены она ходит в тир совершенствовать полученные навыки.
Оценить, чему Екатерина научилась у бойцов ОМОНа, телезрители смогут уже 20 марта в 19:40 на НТВ.
Комментарии