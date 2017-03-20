Премьера на НТВ: Илья Шакунов, Алексей Нилов и Мария Шумакова в сериале «Выжить любой ценой»

27 марта на НТВ стартует сериал «Выжить любой ценой». Главные роли в сериале исполнили Илья Шакунов («Монтекристо», «Один против всех», «Красная капелла»), Александр Фисенко («Русский характер»), Алексей Нилов («Улицы разбитых фонарей»), Роман Агеев («Ленинград 46», «Морские дьяволы. Смерч — 2»), Мария Шумакова («Сладкая жизнь»).
В столичное управление ФСБ поступает информация о нелегальной добыче золота рядом с небольшим таежным городом Белогорском. Под подозрение попадают местный бизнесмен по прозвищу Мотыль (Владимир Богданов), его помощник Степан (Роман Агеев), а также бывший офицер ГРУ Юрий Галанов (Илья Шакунов). Галанов отошел от службы, когда в последней военной операции вся его группа погибла, а он, отделавшись контузией, организовал для туристов курсы по выживанию в тайге.
В новой группе «выживальщиков» собрались непростые туристы — решительная Маша (Мария Шумакова), нелюдимая Наталья, состоятельный бизнесмен Роман Михайлович (Вадим Романов) в сопровождении телохранителя Антона, а также бывший сослуживец Галанова Макс (Александр Фисенко). Каждый из них отправился в полное опасности приключение по разным причинам, и каждому из этих любителей экстрима есть что скрывать. Под видом одного из туристов в поход идет и агент ФСБ, которому необходимо установить, имеет ли Галанов отношение к нелегальному золотому прииску.
Премьера сериала «Выжить любой ценой» состоится на НТВ 27 марта в 21:35.
В новой группе «выживальщиков» собрались непростые туристы — решительная Маша (Мария Шумакова), нелюдимая Наталья, состоятельный бизнесмен Роман Михайлович (Вадим Романов) в сопровождении телохранителя Антона, а также бывший сослуживец Галанова Макс (Александр Фисенко). Каждый из них отправился в полное опасности приключение по разным причинам, и каждому из этих любителей экстрима есть что скрывать. Под видом одного из туристов в поход идет и агент ФСБ, которому необходимо установить, имеет ли Галанов отношение к нелегальному золотому прииску.
Премьера сериала «Выжить любой ценой» состоится на НТВ 27 марта в 21:35.
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