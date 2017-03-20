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  • 20.03, 14:19
    Премьера на НТВ: Илья Шакунов, Алексей Нилов и Мария Шумакова в сериале «Выжить любой ценой». НТВ, премьера, сериалы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Премьера на НТВ: Илья Шакунов, Алексей Нилов и Мария Шумакова в сериале «Выжить любой ценой»

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    Премьера на НТВ: Илья Шакунов, Алексей Нилов и Мария Шумакова в сериале «Выжить любой ценой»

    Премьера на НТВ: Илья Шакунов, Алексей Нилов и Мария Шумакова в сериале «Выжить любой ценой»

    Премьера на НТВ: Илья Шакунов, Алексей Нилов и Мария Шумакова в сериале «Выжить любой ценой»

      27 марта на НТВ стартует сериал «Выжить любой ценой». Главные роли в сериале исполнили Илья Шакунов («Монтекристо», «Один против всех», «Красная капелла»), Александр Фисенко («Русский характер»), Алексей Нилов («Улицы разбитых фонарей»), Роман Агеев («Ленинград 46», «Морские дьяволы. Смерч — 2»), Мария Шумакова («Сладкая жизнь»).

      В столичное управление ФСБ поступает информация о нелегальной добыче золота рядом с небольшим таежным городом Белогорском. Под подозрение попадают местный бизнесмен по прозвищу Мотыль (Владимир Богданов), его помощник Степан (Роман Агеев), а также бывший офицер ГРУ Юрий Галанов (Илья Шакунов). Галанов отошел от службы, когда в последней военной операции вся его группа погибла, а он, отделавшись контузией, организовал для туристов курсы по выживанию в тайге.

      В новой группе «выживальщиков» собрались непростые туристы — решительная Маша (Мария Шумакова), нелюдимая Наталья, состоятельный бизнесмен Роман Михайлович (Вадим Романов) в сопровождении телохранителя Антона, а также бывший сослуживец Галанова Макс (Александр Фисенко). Каждый из них отправился в полное опасности приключение по разным причинам, и каждому из этих любителей экстрима есть что скрывать. Под видом одного из туристов в поход идет и агент ФСБ, которому необходимо установить, имеет ли Галанов отношение к нелегальному золотому прииску.

      Но поход в тайгу идет не по плану. Вскоре в группе появляются случайные новички — молодой человек Костик, попавший в охотничью ловушку, и бывший врач Григорий (Алексей Нилов), но который о себе ничего не рассказывает, ссылаясь на амнезию. С их появлением у туристов начинаются неприятности. Но оставить неожиданных попутчиков наедине с дикой тайгой Галанов не может: все его подопечные должны выжить любой ценой.

      Премьера сериала «Выжить любой ценой» состоится на НТВ 27 марта в 21:35.

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