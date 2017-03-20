Из-за серьезной аварии затруднено движение на Киевском шоссе в Москве

На
20-м километре Киевского шоссе в направлении центра Москвы столкнулись четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Из сообщения пресс-службы: «Около 12:10 мск на 20-м км Киевского шоссе столкнулись четыре автомашины: Lexus, полугрузовой Ford, два грузовика — МАЗ и Scania».
Отмечается, что в ДТП пострадал один человек, движение транспорта на Киевском шоссе в сторону центра затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются, передает ТАСС.
Отмечается, что в ДТП пострадал один человек, движение транспорта на Киевском шоссе в сторону центра затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются, передает ТАСС.
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