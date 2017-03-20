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  • 20.03, 14:19
    Из-за серьезной аварии затруднено движение на Киевском шоссе в Москве. ДТП, Москва, автомобили, пробки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Из-за серьезной аварии затруднено движение на Киевском шоссе в Москве

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    <nobr>Из-за</nobr> серьезной аварии затруднено движение на Киевском шоссе в Москве

    Из-за серьезной аварии затруднено движение на Киевском шоссе в Москве

    <nobr>Из-за</nobr> серьезной аварии затруднено движение на Киевском шоссе в Москве
    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК /vk.com

      • На 20-м километре Киевского шоссе в направлении центра Москвы столкнулись четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

      Из сообщения пресс-службы: «Около 12:10 мск на 20-м км Киевского шоссе столкнулись четыре автомашины: Lexus, полугрузовой Ford, два грузовика — МАЗ и Scania».

      Из-за серьезной аварии затруднено движение на Киевском шоссе в Москве. ДТП, Москва, автомобили, пробки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК /vk.com


      Отмечается, что в ДТП пострадал один человек, движение транспорта на Киевском шоссе в сторону центра затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются, передает ТАСС.

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