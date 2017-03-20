Стало известно имя нового и. о. главы РУСАДА

Исполняющим обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства назначена Татьяна Чиркина, которая ранее занимала должность главного бухгалтера организации.
Чиркина будет исполнять обязанности гендиректора РУСАДА до тех пор, пока по итогам открытого конкурса не будет выбран новый руководитель. Конкурс на пост нового генерального директора РУСАДА был объявлен 10 марта.
Срок подачи заявок завершится 31 марта. На этот пост могут также претендовать люди, не имеющие российского гражданства, но владеющие русским языком.
Ранее обязанности гендиректора РУСАДА исполняла Анна Анцелиович, которая 7 марта подала в отставку. Вице-премьер РФ Виталий Мутко тогда объяснил, что Анцелиович изучила требования на конкурс на нового генерального директора и поняла, что не сможет работать в этой должности.
Срок подачи заявок завершится 31 марта. На этот пост могут также претендовать люди, не имеющие российского гражданства, но владеющие русским языком.
Ранее обязанности гендиректора РУСАДА исполняла Анна Анцелиович, которая 7 марта подала в отставку. Вице-премьер РФ Виталий Мутко тогда объяснил, что Анцелиович изучила требования на конкурс на нового генерального директора и поняла, что не сможет работать в этой должности.
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