#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.03, 14:19
    В Москве открылся международный форум «Экология». Валуев, Москва, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москве открылся международный форум «Экология»

    комментировать
    В Москве открылся международный форум «Экология»

    В Москве открылся международный форум «Экология»

    В Москве открылся международный форум «Экология»

      Проблемы защиты окружающей среды сегодня обсуждают в Москве, где в рамках проведения года экологии в России открылся международный форум «Экология».

      В повестке двухдневной программы — совершенствование природоохранной политики, защита природы Арктики, сохранение озера Байкал. Работу форума курирует первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

      Николай Валуев: «На сегодняшний день наш форум — это ведущая общественная площадка, где вырабатываются ориентиры государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Реализация права граждан на комфортную и благоприятную окружающую среду, ее сбережение для будущих поколений — одна из наших ключевых задач».

      Особое внимание будет уделено вопросам развития отрасли обращения с отходами.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru