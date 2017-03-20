В Москве открылся международный форум «Экология»

Проблемы защиты окружающей среды сегодня обсуждают в Москве, где в рамках проведения года экологии в России открылся международный форум «Экология».

14 Валуев

Москва

экология

В повестке двухдневной программы — совершенствование природоохранной политики, защита природы Арктики, сохранение озера Байкал. Работу форума курирует первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.



Николай Валуев: «На сегодняшний день наш форум — это ведущая общественная площадка, где вырабатываются ориентиры государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Реализация права граждан на комфортную и благоприятную окружающую среду, ее сбережение для будущих поколений — одна из наших ключевых задач».



Особое внимание будет уделено вопросам развития отрасли обращения с отходами.