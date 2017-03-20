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  • 20.03, 14:19
    На Кубани открыли памятник погибшему в Сирии летчику Хабибуллину. героизм, Краснодарский край, памятники, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Кубани открыли памятник погибшему в Сирии летчику Хабибуллину

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    На Кубани открыли памятник погибшему в Сирии летчику Хабибуллину

    На Кубани открыли памятник погибшему в Сирии летчику Хабибуллину

    На Кубани открыли памятник погибшему в Сирии летчику Хабибуллину

      В Краснодарском крае открыли памятник Герою России Ряфагатю Хабибуллину, погибшему при исполнении воинского долга в Сирии.

      Церемония прошла на территории школы в Кореновске, названной именем летчика. Открытие памятника приурочили к 75-летию 55-го отдельного вертолетного полка, которым командовал полковник Хабибуллин.

      Над созданием бюста работал скульптор Салават Щербаков, автор памятника князю Владимиру в Москве. Ряфагать Хабибуллин погиб 8 июля прошлого года во время боя с террористами под Пальмирой.

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