На голову девочки в Нижнем Тагиле упал кирпич

В Нижнем Тагиле на голову четырехлетней девочки упал кирпич. С черепно-мозговой травмой пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была сделана операция. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Александр Шульга, старший помощник руководителя СК по Свердловской области: «По имеющимся данным, здание, с которого упал кирпич, было построено более 50 лет назад. Упавший кирпич мог находиться в кладке кирпичной трубы, являющейся вентиляционным отводом для газовой колонки».



По его словам, в настоящее время изымается и анализируется необходимая документация, которая касается обслуживания данного здания, проведения ремонтных работ и иных обстоятельств. Известно, что здание, с которого упал кирпич, было двухэтажным.



Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов после произошедшего потребовал обследовать кровли всех жилых домов в городе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».