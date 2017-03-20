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  • 20.03, 14:19
    На голову девочки в Нижнем Тагиле упал кирпич. дети и подростки, несчастные случаи, Нижний Тагил. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На голову девочки в Нижнем Тагиле упал кирпич

    2 комментария
    На голову девочки в Нижнем Тагиле упал кирпич

    На голову девочки в Нижнем Тагиле упал кирпич

    На голову девочки в Нижнем Тагиле упал кирпич

      В Нижнем Тагиле на голову четырехлетней девочки упал кирпич. С черепно-мозговой травмой пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была сделана операция. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

      Александр Шульга, старший помощник руководителя СК по Свердловской области: «По имеющимся данным, здание, с которого упал кирпич, было построено более 50 лет назад. Упавший кирпич мог находиться в кладке кирпичной трубы, являющейся вентиляционным отводом для газовой колонки».

      По его словам, в настоящее время изымается и анализируется необходимая документация, которая касается обслуживания данного здания, проведения ремонтных работ и иных обстоятельств. Известно, что здание, с которого упал кирпич, было двухэтажным.

      Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов после произошедшего потребовал обследовать кровли всех жилых домов в городе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности».

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