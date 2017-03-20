Около 400 российских туристов застряли в Доминикане

Рейс авиакомпании Nordwind из
Пунта-Каны в Москву задержан более чем на сутки. В Доминикане застряли порядка четырех сотен отдыхающих из России.
Пассажирка: «Из Доминиканы не могут вылететь 400 туристов „Пегас Туристик“. Мы должны были отправиться в Москву уже в субботу днем, рейс 3518 авиакомпании Nordwind».
По ее словам, причиной длительной задержки стала неисправность самолета. Рейс должен был отправиться из Пунта-Каны 18 марта. Туристам на время решения проблемы было предоставлено проживание и питание, передает «Интерфакс».
Пассажирка: «Нам обещают, что мы сможем вылететь сегодня-завтра».
Между тем в АТОР сообщили, что отдыхающих, среди которых большинство — клиенты «Пегас Туристик» и Coral Travel, вернут в Россию из Доминиканы резервным бортом, который был направлен за ними. Об этом говорится на сайте ассоциации со ссылкой на гендиректора «Пегас Туристик» Анну Подгорную. По ее словам, туристы вылетят на родину сегодня в 8:00 по местному времени (15:00 по Москве). Она подтвердила, что задержка произошла по техническим причинам.
По ее словам, причиной длительной задержки стала неисправность самолета. Рейс должен был отправиться из Пунта-Каны 18 марта. Туристам на время решения проблемы было предоставлено проживание и питание, передает «Интерфакс».
Пассажирка: «Нам обещают, что мы сможем вылететь сегодня-завтра».
Между тем в АТОР сообщили, что отдыхающих, среди которых большинство — клиенты «Пегас Туристик» и Coral Travel, вернут в Россию из Доминиканы резервным бортом, который был направлен за ними. Об этом говорится на сайте ассоциации со ссылкой на гендиректора «Пегас Туристик» Анну Подгорную. По ее словам, туристы вылетят на родину сегодня в 8:00 по местному времени (15:00 по Москве). Она подтвердила, что задержка произошла по техническим причинам.
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