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  • 20.03, 12:47

    Все претенденты на пост главы РАН сняли свои кандидатуры

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    Все претенденты на пост главы РАН сняли свои кандидатуры

    Все претенденты на пост главы РАН сняли свои кандидатуры

    Действующий глава Российской академии наук Владимир Фортов попросил перенести выборы на полгода.

    Все претенденты на пост президента РАН сняли кандидатуры. Об этом сообщил на общем собрании ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев, передает «Интерфакс».

    На должность главы академии выдвигались ее действующий глава Владимир Фортов, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии Александр Макаров.

    Михаил Пальцев: «Обсудив сложившуюся ситуацию, кандидаты в президенты РАН пришли к единому решению снять свои кандидатуры».

    Макаров и Панченко на собрании подтвердили свое решение отказаться от участия в выборах. Они также поблагодарили тех, кто выдвинул их в качестве кандидатов на пост главы РАН. Фортов в свою очередь заявил, что не может остаться безальтернативным кандидатом, поэтому попросил перенести выборы на осень. Между тем, по закону о реформе РАН, который был принят в этом году, его полномочия официально истекают уже через неделю, 27 марта.

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