Силуанов назвал «переукрепление» рубля выгодным моментом для покупки валюты

Рубль в настоящее время «переукреплен» на
10–12% от фундаментальных значений, и это выгодный момент для покупки Минфином валюты у ЦБ, заявил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи финансовой G20 в Баден-Бадене.
Глава Минфина напомнил, что с 1 марта министерство для исполнения валютных обязательств бюджета РФ купило у ЦБ 500 млн долларов. Ранее глава Федерального казначейства Роман Артюхин пояснил, что средства понадобились для осуществления 2 апреля операций по обслуживанию внешних заимствований.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Считаю, что он переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10–12%. И вы знаете прекрасно, что мы в рамках своих текущих казначейских обязательств закупаем и купили уже около 500 млн долларов для текущих нужд, понимая, что сейчас такая операция выгодна для исполнения наших обязательств. Мы уже купили 500 млн долларов и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства».
По словам министра, у бюджета существует возможность купить еще не менее 1 млрд долларов, но не факт, что Минфин ею воспользуется. Силуанов пояснил, что «это сверх тех средств, которые идут на пополнение Резервного фонда».
Силуанов также сообщил, что Минфин разделяет сдержанный оптимизм Минэкономразвития относительно темпов роста российской экономики в 2017 году — от 1,5% до 2% — и уровня инфляции в 4%.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин не раз отмечал, что курс рубля по-прежнему остается крепче фундаментальных значений, несмотря на снижение цен на нефть.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Считаю, что он переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10–12%. И вы знаете прекрасно, что мы в рамках своих текущих казначейских обязательств закупаем и купили уже около 500 млн долларов для текущих нужд, понимая, что сейчас такая операция выгодна для исполнения наших обязательств. Мы уже купили 500 млн долларов и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства».
По словам министра, у бюджета существует возможность купить еще не менее 1 млрд долларов, но не факт, что Минфин ею воспользуется. Силуанов пояснил, что «это сверх тех средств, которые идут на пополнение Резервного фонда».
Силуанов также сообщил, что Минфин разделяет сдержанный оптимизм Минэкономразвития относительно темпов роста российской экономики в 2017 году — от 1,5% до 2% — и уровня инфляции в 4%.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин не раз отмечал, что курс рубля по-прежнему остается крепче фундаментальных значений, несмотря на снижение цен на нефть.
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