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  • 20.03, 12:48

    Шойгу успокоил Японию насчет российских военных на Курилах

    1 комментарий

    Шойгу успокоил Японию насчет российских военных на Курилах

    Шойгу успокоил Японию насчет российских военных на Курилах

    Россия создает дивизию на Дальнем Востоке, включая Курилы, исключительно в оборонительных целях. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате «2+2».

    Сергей Шойгу: «Дивизия в течение последних шести лет создается на территории трех субъектов Российской Федерации: Приморский край, Сахалинская область и Амурская область. Создается не против кого-то, а исключительно для защиты территории РФ, ее границ, как с моря, так и с воздуха».

    Как сообщалось, в феврале Шойгу озвучил планы по размещению российских военных на Курилах. Он уточнил, что размещение дивизии, необходимой для защиты островов, должно завершиться в этом году. Японская сторона выразила обеспокоенность в связи с данными планами.

    На сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2» министр иностранных дел Японии Фумео Кисида отметил, что поднимал этот вопрос на встрече. Он также сообщил, что в очередной раз выразил озабоченность российской стороне. Также протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и развертывания там ракет класса «земля — корабль» выразила министр обороны Японии Томоми Инада.

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