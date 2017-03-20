Путин назначил Дмитрия Аристова главой службы судебных приставов

Аристов был освобожден от занимаемой должности заместителя министра юстиции. В Минюсте он курировал департаменты уголовного, административного и процессуального законодательства, а также департамент управления делами и научный центр правовой информации.: «Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».Дмитрий Аристов родился в 1972 году в городе Соликамске Пермской области. Он работал в министерстве юстиции с 2009 года. На посту главного судебного пристава он сменил Сергея Сазанова.