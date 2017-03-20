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  • 20.03, 12:48

    Путин назначил Дмитрия Аристова главой службы судебных приставов

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    • Фото РИА Новости, Владимир Федоренко
    Путин назначил Дмитрия Аристова главой службы судебных приставов

    Путин назначил Дмитрия Аристова главой службы судебных приставов

    Путин назначил Дмитрия Аристова главой службы судебных приставов
  • Фото РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Президент России подписал указ о назначении Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов.

    Аристов был освобожден от занимаемой должности заместителя министра юстиции. В Минюсте он курировал департаменты уголовного, административного и процессуального законодательства, а также департамент управления делами и научный центр правовой информации.

    Пресс-служба Кремля: «Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Аристова директором Федеральной службы судебных приставов — главным судебным приставом Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Дмитрий Аристов родился в 1972 году в городе Соликамске Пермской области. Он работал в министерстве юстиции с 2009 года. На посту главного судебного пристава он сменил Сергея Сазанова.

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