Россия поднялась на 7 пунктов в рейтинге самых счастливых стран

Первое место в ежегодном рейтинге заняла Норвегия. Жители этой страны признаны самыми счастливыми в мире.
Таковы результаты исследования, которое по заказу ООН провела организация Sustainable Development Solutions Network. Доклад был опубликован сегодня, в Международный день счастья.
На втором месте в рейтинге Дания. Также в десятку лидеров вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция, пишет сайт «Комсомольской правды».
Германия оказалась на 16-й позиции, Великобритания — на 19-й, Франция — на 31-й. Россия в этом году по сравнению с прошлым поднялась на 7 пунктов. Теперь наша страна занимает 49-е место, в рейтинге она идет после Италии и Узбекистана, которые заняли 48-е и 47-е места соответственно.
США в этом году наоборот сдали одну позицию. С 13-го места Соединенные Штаты опустились на 14-е. Автор доклада Джеффри Сакс связывает это с новыми мерами экономической политики, о которых объявил Дональд Трамп.
Замыкают рейтинг в этом году Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.
Автор доклада пояснил, что самыми счастливыми странами считаются те, в которых достигнут баланс между материальным благосостоянием и социальным капиталом. Это предусматривает низкий уровень неравенства и доверие в обществе к правительству.
Исследование проводилось в 155 странах мира. Учитывались шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка населения в сложных ситуациях, уровень доверия к властям, свобода принятия решений у населения, а также щедрость в пожертвованиях на благотворительность.
На втором месте в рейтинге Дания. Также в десятку лидеров вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция, пишет сайт «Комсомольской правды».
Германия оказалась на 16-й позиции, Великобритания — на 19-й, Франция — на 31-й. Россия в этом году по сравнению с прошлым поднялась на 7 пунктов. Теперь наша страна занимает 49-е место, в рейтинге она идет после Италии и Узбекистана, которые заняли 48-е и 47-е места соответственно.
США в этом году наоборот сдали одну позицию. С 13-го места Соединенные Штаты опустились на 14-е. Автор доклада Джеффри Сакс связывает это с новыми мерами экономической политики, о которых объявил Дональд Трамп.
Замыкают рейтинг в этом году Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди, на последнем месте стоит Центральноафриканская Республика.
Автор доклада пояснил, что самыми счастливыми странами считаются те, в которых достигнут баланс между материальным благосостоянием и социальным капиталом. Это предусматривает низкий уровень неравенства и доверие в обществе к правительству.
Исследование проводилось в 155 странах мира. Учитывались шесть факторов: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка населения в сложных ситуациях, уровень доверия к властям, свобода принятия решений у населения, а также щедрость в пожертвованиях на благотворительность.
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