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  • 20.03, 12:48

    Вор застрял в витрине магазина после кражи: фото

    2 комментария
    Вор застрял в витрине магазина после кражи: фото

    Вор застрял в витрине магазина после кражи: фото

    Вор застрял в витрине магазина после кражи: фото
  • Фото: @Gendarmerie /twitter.com

    • Во Франции мужчина совершил неудачную попытку ограбить магазин: он был задержан полицией на месте преступления, поскольку застрял в разбитой витрине.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, инцидент произошел утром 16 марта в небольшом городе Малеон-Лишар на юго-западе Франции. Злоумышленник разбил стекло молотком и проник в помещение. Однако выбраться обратно он не сумел, застряв в выбитом отверстии.

    Прибывшая полиция задержала вора-неудачника. Им оказался 46-летний мужчина. В момент совершения преступления он был пьян. Фотографию преступника в своем Twitter опубликовала Национальная жандармерия.


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