Вор застрял в витрине магазина после кражи: фото

Во Франции мужчина совершил неудачную попытку ограбить магазин: он был задержан полицией на месте преступления, поскольку застрял в разбитой витрине.
Как сообщает сайт Вести.Ru, инцидент произошел утром 16 марта в небольшом городе Малеон-Лишар на юго-западе Франции. Злоумышленник разбил стекло молотком и проник в помещение. Однако выбраться обратно он не сумел, застряв в выбитом отверстии.
Прибывшая полиция задержала вора-неудачника. Им оказался 46-летний мужчина. В момент совершения преступления он был пьян. Фотографию преступника в своем Twitter опубликовала Национальная жандармерия.
Прибывшая полиция задержала вора-неудачника. Им оказался 46-летний мужчина. В момент совершения преступления он был пьян. Фотографию преступника в своем Twitter опубликовала Национальная жандармерия.
#Mauléon (64) Ivre, il cambriole un magasin mais reste coincé… dans la vitrine avant d’être interpellé ! #FallaitSeTenirÀCarreau👏#ThugLife pic.twitter.com/mCmYICDuXs— GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 19 марта 2017 г.
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