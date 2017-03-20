В Нижнем Новгороде счета за ЖКУ достигли уровня пенсий

В Нижнем Новгороде готов разразиться коммунальный скандал. Местные энергетики выставили некоторым горожанам неподъемные счета за отопление. Аргумент один: зима была в этом году аномально холодной. Только не все жильцы верят в подобные объяснения. Им теперь приходиться думать, как выжить, если все деньги уходят на коммуналку.

У местной жительницы Татьяны Метельковой пенсия 8000 рублей. И в этом месяце почти все деньги — 7700 рублей — она отдала за коммунальные услуги. Произошедшее она называет беспределом.



В ОАО «Теплоэнерго» утверждают, что такие цифры в платежках появились из-за аномально холодной зимы. Однако, судя по квитанциям, морозы действовали избирательно. И люди в аномалиях природного характера сильно засомневались.



Так, жителям одной из нижегородских многоэтажек пришли счета с просьбой доплатить за прошлогоднее тепло. А в точно таком же доме, стоящем напротив, дополнительных платежей никто не потребовал. Жители недоумевают: как в двух одинаковых домах зима могла быть настолько по-разному холодной.



На сайте управляющей компании, которая и рассылала эти счета, информации за 2016 год почему-то нет. Зато есть данные за 2015-й. И указанному дому за тепло тогда насчитали 897 тысяч рублей. А спустя год этот же многоквартирный дом должен заплатить уже два миллиона рублей.