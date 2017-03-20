Правительство отклонило идею о запрете торговли алкоголем в жилых домах

Правительство не стало поддерживать законопроект об ограничении торговли спиртным. Речь идет о продажах в тех магазинах, которые находятся в жилых домах.
По информации газеты «Известия», члены кабмина приняли решение, что такая мера нанесет ущерб малому бизнесу, поскольку продажа алкоголя позволяет небольшим магазинам сохранять рентабельность своей деятельности. Кроме того, мера может привести к росту числа контрафакта.
Ранее предполагалось, что ограничение продажи алкоголя поможет сократить нарушения общественного порядка. По статистике, каждое третье преступление в 2015 году совершалось людьми в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее предполагалось, что ограничение продажи алкоголя поможет сократить нарушения общественного порядка. По статистике, каждое третье преступление в 2015 году совершалось людьми в состоянии алкогольного опьянения.
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