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  • 20.03, 11:17
    Число госпитализированных с отравлением в Магадане возросло до 38. Магадан, Роспотребнадзор, здоровье, медицина, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Число госпитализированных с отравлением в Магадане возросло до 38

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    Число госпитализированных с отравлением в Магадане возросло до 38

    Число госпитализированных с отравлением в Магадане возросло до 38

      В Магадане с подозрением на сальмонеллез госпитализированы 38 человек, еще восемь могут оказаться на больничной койке.

      Медикам удалось установить, что все пострадавшие обедали в столовой предприятия «Северо-восток золото» и, по предварительной версии, отравились картофельным пюре, в которое якобы добавляли сырое яйцо. Сотрудники общепита обвинения отвергают, однако столовая закрыта на пять дней.

      В лаборатории регионального «Роспотребнадзора» поясняют: окончательные выводы о причинах произошедшего делать пока рано. Готовы результаты анализов только первых заболевших. У них сальмонеллез подтвердили. Данные по остальным появятся сегодня к вечеру. Ситуацию под контроль взял губернатор Магаданской области Владимир Печёный.

      Владимир Печёный: «Будут приняты необходимые меры по моему поручению, по исследованию продуктов, в том числе поступивших в эту столовую, и вообще в регион. Кроме этого, мы дали поручение всем нашим образовательным учреждениям внутренними своими возможностями обеспечить дополнительный контроль за соблюдением всех правил в наших предприятиях, которые работают в школах и в детских садах».

      По прогнозам медиков, заболевшие могут пробыть в инфекционной больнице около трех недель. Их состояние не вызывает опасений, но пока довольно тяжелое. У многих сохраняется высокая температура.

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