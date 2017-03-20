Число госпитализированных с отравлением в Магадане возросло до 38

В Магадане с подозрением на сальмонеллез госпитализированы 38 человек, еще восемь могут оказаться на больничной койке.
Медикам удалось установить, что все пострадавшие обедали в столовой предприятия «Северо-восток золото» и, по предварительной версии, отравились картофельным пюре, в которое якобы добавляли сырое яйцо. Сотрудники общепита обвинения отвергают, однако столовая закрыта на пять дней.
В лаборатории регионального «Роспотребнадзора» поясняют: окончательные выводы о причинах произошедшего делать пока рано. Готовы результаты анализов только первых заболевших. У них сальмонеллез подтвердили. Данные по остальным появятся сегодня к вечеру. Ситуацию под контроль взял губернатор Магаданской области Владимир Печёный.
Владимир Печёный: «Будут приняты необходимые меры по моему поручению, по исследованию продуктов, в том числе поступивших в эту столовую, и вообще в регион. Кроме этого, мы дали поручение всем нашим образовательным учреждениям внутренними своими возможностями обеспечить дополнительный контроль за соблюдением всех правил в наших предприятиях, которые работают в школах и в детских садах».
По прогнозам медиков, заболевшие могут пробыть в инфекционной больнице около трех недель. Их состояние не вызывает опасений, но пока довольно тяжелое. У многих сохраняется высокая температура.
В лаборатории регионального «Роспотребнадзора» поясняют: окончательные выводы о причинах произошедшего делать пока рано. Готовы результаты анализов только первых заболевших. У них сальмонеллез подтвердили. Данные по остальным появятся сегодня к вечеру. Ситуацию под контроль взял губернатор Магаданской области Владимир Печёный.
Владимир Печёный: «Будут приняты необходимые меры по моему поручению, по исследованию продуктов, в том числе поступивших в эту столовую, и вообще в регион. Кроме этого, мы дали поручение всем нашим образовательным учреждениям внутренними своими возможностями обеспечить дополнительный контроль за соблюдением всех правил в наших предприятиях, которые работают в школах и в детских садах».
По прогнозам медиков, заболевшие могут пробыть в инфекционной больнице около трех недель. Их состояние не вызывает опасений, но пока довольно тяжелое. У многих сохраняется высокая температура.
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