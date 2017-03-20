В Крыму начались масштабные учения с участием 2,5 тыс. военных

На полигоне Опук в Крыму начались крупномасштабные
командно-штабные учения Воздушно-десантных войск. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководящий маневрами.
По словам Сердюкова, учения проходят при участии Черноморского флота и Воздушно-космических сил России, передает «Интерфакс».
Андрей Сердюков: «Впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три наших соединения были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой».
Командующий ВДВ уточнил, что в общей сложности в маневрах на полигоне Опук принимают участие более 2,5 тыс. десантников и около 600 единиц боевой техники. Военные, по словам Сердюкова, отработают навыки ведения боевых действий против «незаконных вооруженных формирований и регулярных войск условного противника».
Андрей Сердюков: «Впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три наших соединения были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой».
Командующий ВДВ уточнил, что в общей сложности в маневрах на полигоне Опук принимают участие более 2,5 тыс. десантников и около 600 единиц боевой техники. Военные, по словам Сердюкова, отработают навыки ведения боевых действий против «незаконных вооруженных формирований и регулярных войск условного противника».
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