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  • 20.03, 11:17

    В Крыму начались масштабные учения с участием 2,5 тыс. военных

    3 комментария
    • Фото: Веткин Виктор / ТАСС
    В Крыму начались масштабные учения с участием 2,5 тыс. военных

    В Крыму начались масштабные учения с участием 2,5 тыс. военных

    В Крыму начались масштабные учения с участием 2,5 тыс. военных
  • Фото: Веткин Виктор / ТАСС

    • На полигоне Опук в Крыму начались крупномасштабные командно-штабные учения Воздушно-десантных войск. Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, руководящий маневрами.

    По словам Сердюкова, учения проходят при участии Черноморского флота и Воздушно-космических сил России, передает «Интерфакс».

    Андрей Сердюков: «Впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три наших соединения были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой».

    Командующий ВДВ уточнил, что в общей сложности в маневрах на полигоне Опук принимают участие более 2,5 тыс. десантников и около 600 единиц боевой техники. Военные, по словам Сердюкова, отработают навыки ведения боевых действий против «незаконных вооруженных формирований и регулярных войск условного противника».

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