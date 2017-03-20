Рейтинг Трампа упал до минимума с момента вступления в должность президента

Большинство американцев не одобряют действия Дональда Трампа на высшем государственном посту.
Таковы результаты опроса, который провела социологическая служба Gallup International. Рейтинг президента опустился до самой низкой точки с момента его инаугурации.
Согласно исследованию, только 37% опрошенных одобряют деятельность Дональда Трампа на должности президента. А 58% поставили неудовлетворительную оценку его работе за два месяца.
Опрос проводился в конце прошлой недели, 18 марта. В ходе исследования были опрошены полторы тысячи американцев. Допустимая погрешность составила плюс-минус три процентных пункта.
Примечательно, что при вступлении Трампа в должность главы государства число его сторонников и противников было одинаковым — по 45%. Остальные опрошенные не имели определенной позиции по этому вопросу.
У Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании был низкий рейтинг популярности. Однако это не помешало ему обойти в президентской гонке Хиллари Клинтон.
Согласно исследованию, только 37% опрошенных одобряют деятельность Дональда Трампа на должности президента. А 58% поставили неудовлетворительную оценку его работе за два месяца.
Опрос проводился в конце прошлой недели, 18 марта. В ходе исследования были опрошены полторы тысячи американцев. Допустимая погрешность составила плюс-минус три процентных пункта.
Примечательно, что при вступлении Трампа в должность главы государства число его сторонников и противников было одинаковым — по 45%. Остальные опрошенные не имели определенной позиции по этому вопросу.
У Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании был низкий рейтинг популярности. Однако это не помешало ему обойти в президентской гонке Хиллари Клинтон.
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