Навального облили зеленкой в Барнауле

Представители оппозиционера передали правоохранителям видео, на котором запечатлено случившееся.
Инцидент произошел перед открытием предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле. Неизвестный облил оппозиционера зеленкой. Представители Навального заявили, что подали в полицию заявление о причинении вреда здоровью. Произошедшее было зафиксировано на видео, передает ТАСС.
Штаб Алексея Навального: «Приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию».
По словам свидетелей, когда Навальный подходил к штабу, из-за угла выскочил человек в черных очках, черной кепке и с красным значком, который облил его зеленкой из спринцовки.
Штаб Алексея Навального: «Спринцовку он бросил, мы ее забрали, предоставили в полицию».
Сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула обследуют места происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о том, как квалифицировать это дело.
Во многих городах открытие штабов Навального вызвало недовольство. Отметим, что в последнее время оппозиционер нередко подвергается подобным атакам. Накануне его забросали сырыми яйцами на митинге в Новосибирске, а в начале месяца — на вокзале в Уфе.
Штаб Алексея Навального: «Приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию».
По словам свидетелей, когда Навальный подходил к штабу, из-за угла выскочил человек в черных очках, черной кепке и с красным значком, который облил его зеленкой из спринцовки.
Штаб Алексея Навального: «Спринцовку он бросил, мы ее забрали, предоставили в полицию».
Сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула обследуют места происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о том, как квалифицировать это дело.
Во многих городах открытие штабов Навального вызвало недовольство. Отметим, что в последнее время оппозиционер нередко подвергается подобным атакам. Накануне его забросали сырыми яйцами на митинге в Новосибирске, а в начале месяца — на вокзале в Уфе.
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