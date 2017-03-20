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  • 20.03, 09:45

    Навального облили зеленкой в Барнауле

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    Навального облили зеленкой в Барнауле

    Навального облили зеленкой в Барнауле

    Навального облили зеленкой в Барнауле
  • Фото: @navalny /twitter.com

    • Представители оппозиционера передали правоохранителям видео, на котором запечатлено случившееся.

    Инцидент произошел перед открытием предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле. Неизвестный облил оппозиционера зеленкой. Представители Навального заявили, что подали в полицию заявление о причинении вреда здоровью. Произошедшее было зафиксировано на видео, передает ТАСС.

    Штаб Алексея Навального: «Приезжала полиция, номер машины есть на видео, видео предоставлено в полицию».

    По словам свидетелей, когда Навальный подходил к штабу, из-за угла выскочил человек в черных очках, черной кепке и с красным значком, который облил его зеленкой из спринцовки.

    Штаб Алексея Навального: «Спринцовку он бросил, мы ее забрали, предоставили в полицию».

    Сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула обследуют места происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о том, как квалифицировать это дело.

    Во многих городах открытие штабов Навального вызвало недовольство. Отметим, что в последнее время оппозиционер нередко подвергается подобным атакам. Накануне его забросали сырыми яйцами на митинге в Новосибирске, а в начале месяца — на вокзале в Уфе.

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