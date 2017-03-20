Президент Пушкинского музея Ирина Антонова отмечает 95-летие

Сегодня отмечает день рождения выдающийся советский и российский искусствовед, президент Пушкинского музея Ирина Антонова. Ей исполняется 95 лет.

Этот день Ирина Александровна планирует провести на работе. Сегодня состоится ученый совет, на котором обсудят расширение музейного пространства. Этому делу Антонова посвятила большую часть своей жизни.



Ирина Антонова: «Я сделала, как мне кажется, большую работу. Я с 1961 года добыла музею 11 зданий, и теперь их надо осваивать. Часть мы освоили давно. Это тот же музей личной коллекции, музей импрессионистов, детский центр. За каждым домом — целая история, целая эпопея».



Ирина Александровна родилась в Москве 20 марта 1922 года. Закончила МГУ, где изучала философию, литературу и историю. В 1945 году она поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. В феврале 1961 стала его директором, и занимала эту должность на протяжении полувека. В свои 95 Ирина Антонова активно путешествует, выступает перед публикой, читает книги на разных языках и самостоятельно водит автомобиль.