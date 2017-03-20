Минюсту поручили изменить статью УК РФ о нарушениях на митингах

Министерство юстиции РФ получило письмо правительства с поручением изучить постановление Конституционного суда (КС) России, касающееся статьи 212.1 УК.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Дмитрия Аристова, «правительство России поручило Министерству юстиции проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах».
Дмитрий Аристов: «Теперь Минюсту предстоит проработать вопрос о возможном изменении законодательства и подготовить соответствующие предложения».
Аристов сообщил, что Минюст проводит изучение постановления КС, и «в установленные сроки будут подготовлены предложения». По оценке замминистра, на их разработку потребуется три месяца. По словам Аристова, результатом должно стать «решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки».
Действующее законодательство, говорится в публикации, отводит кабинету министров полгода для внесения в Госдуму законопроектов, направленных на реализацию решений КС. Несколько лет назад право вносить такие инициативы получили также депутаты и сенаторы. Однако в данном случае этими полномочиями они пока не воспользовались.
был осужден Ильдар Дадин, приговор которому Верховный суд (ВС) России отменил ранее. В середине февраля КС, рассмотрев жалобу активиста Дадина, признал статью 212.1 УК соответствующей основному закону страны, однако подчеркнул, что ответственность должна наступать за деяния, которые действительно создавали угрозу общественному порядку, а не за формальное нарушение законодательства о митингах. Также КС отметил, что обязательным условием для возбуждения дела по этой статье является наличие вступивших в силу постановлений о привлечении человека к административной ответственности за нарушения при проведении и организации публичного мероприятия.
В истории Дадина на момент возбуждения против него уголовного дела в силу еще не вступили все решения по административным делам. Это и стало причиной отмены приговора — Верховный суд РФ в своем решении от 22 февраля сослался на нарушение сроков привлечения к ответственности.
Дмитрий Аристов: «Теперь Минюсту предстоит проработать вопрос о возможном изменении законодательства и подготовить соответствующие предложения».
Аристов сообщил, что Минюст проводит изучение постановления КС, и «в установленные сроки будут подготовлены предложения». По оценке замминистра, на их разработку потребуется три месяца. По словам Аристова, результатом должно стать «решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки».
Действующее законодательство, говорится в публикации, отводит кабинету министров полгода для внесения в Госдуму законопроектов, направленных на реализацию решений КС. Несколько лет назад право вносить такие инициативы получили также депутаты и сенаторы. Однако в данном случае этими полномочиями они пока не воспользовались.
был осужден Ильдар Дадин, приговор которому Верховный суд (ВС) России отменил ранее. В середине февраля КС, рассмотрев жалобу активиста Дадина, признал статью 212.1 УК соответствующей основному закону страны, однако подчеркнул, что ответственность должна наступать за деяния, которые действительно создавали угрозу общественному порядку, а не за формальное нарушение законодательства о митингах. Также КС отметил, что обязательным условием для возбуждения дела по этой статье является наличие вступивших в силу постановлений о привлечении человека к административной ответственности за нарушения при проведении и организации публичного мероприятия.
В истории Дадина на момент возбуждения против него уголовного дела в силу еще не вступили все решения по административным делам. Это и стало причиной отмены приговора — Верховный суд РФ в своем решении от 22 февраля сослался на нарушение сроков привлечения к ответственности.
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