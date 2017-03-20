Школьников завалило деревьями в Гане: 20 погибших

В Гане не менее 20 старшеклассников погибли после того, как их завалило деревьями во время купания в водопаде.
Как передает РИА Новости, инцидент произошел на водопадах Кинтампо, являющихся популярным туристическим местом. Подростки купались, когда начинался шторм, который и повалил деревья.
Представитель пожарной службы: «Они плавали в реке, когда начался шторм и ветер, он выкорчевал несколько деревьев, которые обрушились на некоторых из них».
Большинство школьников — 18 человек — погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице. Сообщается, что часть детей погибли от удара стволами деревьев, другие утонули, оказавшись в ловушке между ветвей. Были госпитализированы 11 пострадавших.
Представитель пожарной службы: «Они плавали в реке, когда начался шторм и ветер, он выкорчевал несколько деревьев, которые обрушились на некоторых из них».
Большинство школьников — 18 человек — погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице. Сообщается, что часть детей погибли от удара стволами деревьев, другие утонули, оказавшись в ловушке между ветвей. Были госпитализированы 11 пострадавших.
Комментарии