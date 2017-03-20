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  • 20.03, 05:13

    Ученый Стивен Хокинг планирует отправиться в космос

    2 комментария

    Ученый Стивен Хокинг планирует отправиться в космос

    Ученый Стивен Хокинг планирует отправиться в космос

    Британский физик Стивен Хокинг планирует отправиться в космос на корабле компании Virgin Galactic.

    Как передает ТАСС, о своих планах Хокинг заявил в интервью программе Good Morning Britain на телеканале ITV во время обсуждения темы, что представляет собой счастье.

    Стивен Хокинг: «Трое моих детей принесли мне большую радость. И я могу вам сказать, что сделает меня счастливым — путешествие в космос. Я полагал, что никто меня туда не возьмет, но Ричард Брэнсон (владелец Virgin Group) предложил мне место в (корабле) Virgin Galactic, и я немедленно ответил „да“».

    В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз — хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. В 1985 году физик потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. С 1997 года его инвалидная коляска оснащена компьютером, которым он управляет с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки, — единственной, сохранившей подвижность.

    Тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. 8 января Стивену Хокингу исполнилось 75 лет.

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