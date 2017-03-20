Напавший на военных в аэропорту Парижа находился под действием наркотиков

Уроженец Парижа Зиед Бен Бельгасем, совершивший в субботу нападение на военный патруль в столичном аэропорту Орли, находился в тот момент в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на судебный источник, передает РИА Новости. По данным источника, токсикологический анализ выявил содержание в крови нападавшего алкоголя, а также показал, что преступник незадолго до атаки употреблял марихуану и кокаин.
Из сообщения источника: «Проведенные в воскресенье токсикологические анализы выявили содержание алкоголя на уровне 0,93 грамма на литр крови, а также присутствие марихуаны и кокаина».
Ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки за различные правонарушения, в том числе за торговлю наркотиками.
Напомним, инцидент со стрельбой произошел в южном терминале аэропорта Орли — второго по величине и пассажиропотоку во Франции. Нападавший попытался выхватить оружие у одной из военнослужащих, патрулировавших здание аэровокзала, однако тут же был застрелен солдатами. Никто из присутствовавших при этом не пострадал.
Кроме того, этот же человек оказался причастен к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.
Из сообщения источника: «Проведенные в воскресенье токсикологические анализы выявили содержание алкоголя на уровне 0,93 грамма на литр крови, а также присутствие марихуаны и кокаина».
Ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки за различные правонарушения, в том числе за торговлю наркотиками.
Напомним, инцидент со стрельбой произошел в южном терминале аэропорта Орли — второго по величине и пассажиропотоку во Франции. Нападавший попытался выхватить оружие у одной из военнослужащих, патрулировавших здание аэровокзала, однако тут же был застрелен солдатами. Никто из присутствовавших при этом не пострадал.
Кроме того, этот же человек оказался причастен к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.
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