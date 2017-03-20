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  • 20.03, 03:41

    Напавший на военных в аэропорту Парижа находился под действием наркотиков

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    • Фото Reuters © 2017, Benoit Tessier
    Напавший на военных в аэропорту Парижа находился под действием наркотиков

    Напавший на военных в аэропорту Парижа находился под действием наркотиков

    Напавший на военных в аэропорту Парижа находился под действием наркотиков
  • Фото Reuters © 2017, Benoit Tessier

    • Уроженец Парижа Зиед Бен Бельгасем, совершивший в субботу нападение на военный патруль в столичном аэропорту Орли, находился в тот момент в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

    Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на судебный источник, передает РИА Новости. По данным источника, токсикологический анализ выявил содержание в крови нападавшего алкоголя, а также показал, что преступник незадолго до атаки употреблял марихуану и кокаин.

    Из сообщения источника: «Проведенные в воскресенье токсикологические анализы выявили содержание алкоголя на уровне 0,93 грамма на литр крови, а также присутствие марихуаны и кокаина».

    Ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности и отбывал тюремные сроки за различные правонарушения, в том числе за торговлю наркотиками.

    Напомним, инцидент со стрельбой произошел в южном терминале аэропорта Орли — второго по величине и пассажиропотоку во Франции. Нападавший попытался выхватить оружие у одной из военнослужащих, патрулировавших здание аэровокзала, однако тут же был застрелен солдатами. Никто из присутствовавших при этом не пострадал.

    Кроме того, этот же человек оказался причастен к нападению на полицейский патруль в одном из северных пригородов Парижа, где он ранил одного из полицейских и скрылся с места происшествия.

    Расследование двух инцидентов поручено антитеррористической прокуратуре. Также говорилось о задержании отца, брата и двоюродного брата нападавшего. Отмечается, что двоюродный брат пришел в полицию сам.

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