Виталий Кличко рассказал о своем прозвище среди подчиненных

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что подчиненные за глаза называют его Boss за участие в бытность боксером в рекламной кампании одноименного бренда одежды.
О своем прозвище градоначальник рассказал в интервью украинскому телеканалу «112 Украина».
Виталий Кличко: «То, что до меня доходило, может быть, потому что я долгое время имел контракт с компанией Boss, они продолжают называть меня Boss, шеф. Кто-то, я слышал, называет „большой“».
Виталий Кличко: «То, что до меня доходило, может быть, потому что я долгое время имел контракт с компанией Boss, они продолжают называть меня Boss, шеф. Кто-то, я слышал, называет „большой“».
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