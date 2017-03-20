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  • 20.03, 03:41

    Виталий Кличко рассказал о своем прозвище среди подчиненных

    1 комментарий

    Виталий Кличко рассказал о своем прозвище среди подчиненных

    Виталий Кличко рассказал о своем прозвище среди подчиненных

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что подчиненные за глаза называют его Boss за участие в бытность боксером в рекламной кампании одноименного бренда одежды.

    О своем прозвище градоначальник рассказал в интервью украинскому телеканалу «112 Украина».

    Виталий Кличко: «То, что до меня доходило, может быть, потому что я долгое время имел контракт с компанией Boss, они продолжают называть меня Boss, шеф. Кто-то, я слышал, называет „большой“».

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