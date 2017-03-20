Индийский фермер отсудил у железнодорожной компании пассажирский поезд

Фермер из индийского штата Пенджаб Сампуран Сингх отсудил у железнодорожной компании Indian Railways
20-вагонный пассажирский поезд в качестве компенсации за долги.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Indian Railways приобрела у фермера землю для строительства железнодорожной ветки, однако положенные ему 10 миллионов рупий (около 150 тысяч долларов) не выплатила. Сингх подал на управление железных дорог в суд и выиграл дело, однако в компании заявили, что таких средств у них нет. После повторного слушания фермеру выдали постановление о присвоении права на пользование поездом.
Сингх и его адвокат отправились на железнодорожную станцию в городе Лудхиана и вручили решение суда машинисту состава. Фермер позволил поезду завершить рейс по маршруту, так как не хотел причинять неудобства тысячам пассажиров.
Суд разрешил Indian Railways использовать состав еще несколько дней. Если по истечении срока средства на выплату долга не будут найдены, то поезд могут выставить на аукцион.
Сингх и его адвокат отправились на железнодорожную станцию в городе Лудхиана и вручили решение суда машинисту состава. Фермер позволил поезду завершить рейс по маршруту, так как не хотел причинять неудобства тысячам пассажиров.
Суд разрешил Indian Railways использовать состав еще несколько дней. Если по истечении срока средства на выплату долга не будут найдены, то поезд могут выставить на аукцион.
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