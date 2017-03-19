Лодка и катер столкнулись в Астраханской области: погиб человек

Следственные органы проводят проверку по факту столкновения на реке Подстепка в Астраханской области весельной лодки и катера. В результате происшествия один человек погиб и еще один пострадал.
По информации пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, двое жителей села Оранжерейное переплывали реку на весельной лодке. В этот момент в нее на полном ходу врезался моторный катер под управлением жителя Икрянинского района области.
Из сообщения управления: «В результате удара один из пассажиров лодки сильно пострадал, от полученных травм он скончался в больнице».
Пострадал и второй пассажир весельной лодки, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Из сообщения управления: «В результате удара один из пассажиров лодки сильно пострадал, от полученных травм он скончался в больнице».
Пострадал и второй пассажир весельной лодки, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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