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  • 19.03, 23:09

    Пассажирский Boeing столкнулся со стаей птиц при вылете из минского аэропорта

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    Пассажирский Boeing столкнулся со стаей птиц при вылете из минского аэропорта

    Пассажирский Boeing столкнулся со стаей птиц при вылете из минского аэропорта

    Вылетевшему в Санкт-Петербург самолету белорусской авиакомпании «Белавиа» пришлось вернуться в аэропорт Минска из-за столкновения со стаей птиц.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Белавиа», инцидент произошел в воскресенье вечером с самолетом Boeing 737–500.

    Из сообщения «Белавиа»: «После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Было принято решение о возвращении в национальный аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку».

    Как сообщает авиакомпания, в результате инцидента никто не пострадал, самолет подлежит ремонту.

    По данным местных СМИ, в двигатель самолета попала птица. После замены самолета пассажиры этого рейса вылетели в Петербург.

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