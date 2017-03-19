Пассажирский Boeing столкнулся со стаей птиц при вылете из минского аэропорта

Вылетевшему в
Санкт-Петербург самолету белорусской авиакомпании «Белавиа» пришлось вернуться в аэропорт Минска из-за столкновения со стаей птиц.
Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Белавиа», инцидент произошел в воскресенье вечером с самолетом Boeing 737–500.
Из сообщения «Белавиа»: «После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Было принято решение о возвращении в национальный аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку».
Как сообщает авиакомпания, в результате инцидента никто не пострадал, самолет подлежит ремонту.
По данным местных СМИ, в двигатель самолета попала птица. После замены самолета пассажиры этого рейса вылетели в Петербург.
Из сообщения «Белавиа»: «После взлета на высоте около 150 метров воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Было принято решение о возвращении в национальный аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку».
Как сообщает авиакомпания, в результате инцидента никто не пострадал, самолет подлежит ремонту.
По данным местных СМИ, в двигатель самолета попала птица. После замены самолета пассажиры этого рейса вылетели в Петербург.
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