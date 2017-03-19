Мужчина с отверткой изуродовал картину в Лондонской национальной галерее

Картина известного британского художника XVIII века Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка» (1785) подверглась в минувшую субботу нападению одного из посетителей в Лондонской национальной галерее.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, мужчина повредил картину отверткой, оставив два глубоких пореза на холсте. Сотрудники музея и другие посетители галереи задержали вандала. При этом мужчина утверждал, что у него есть бомба.
Прибывшие на место происшествия полицейские арестовали подозреваемого и доставили его в участок, где он находится под стражей.
После инцидента посетителей эвакуировали из восточного крыла здания галереи, которое затем было закрыто на несколько часов. Картину сняли с экспозиции и передали реставраторам. Они оценят размер нанесенного ущерба.
Томас Гейнсборо — один из выдающихся британских художников XVIII века. Среди наиболее известных его творений — портрет миссис Мэри Грэхем (1777), картины «Дама в голубом» (около 1780) и «Голубой мальчик» (1770).
Прибывшие на место происшествия полицейские арестовали подозреваемого и доставили его в участок, где он находится под стражей.
После инцидента посетителей эвакуировали из восточного крыла здания галереи, которое затем было закрыто на несколько часов. Картину сняли с экспозиции и передали реставраторам. Они оценят размер нанесенного ущерба.
Томас Гейнсборо — один из выдающихся британских художников XVIII века. Среди наиболее известных его творений — портрет миссис Мэри Грэхем (1777), картины «Дама в голубом» (около 1780) и «Голубой мальчик» (1770).
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