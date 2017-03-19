У тренера «Уфы» на три минуты остановилось сердце в самолете

У тренера вратарей ФК «Уфа» Юрия Перескокова накануне произошел сердечный приступ. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.
Шамиль Газизов: «Юрий был госпитализирован накануне, когда мы прилетели в Краснодар на матч. Сердечный приступ у него случился в самолете, но наш врач сработал хорошо, хотя ситуация была нелегкая. Мы специально не афишировали это перед игрой, чтобы не создавать ажиотаж».
Газизов отметил, что к настоящему времени состояние Перескокова улучшилось: он переведен из реанимации, но все еще находится под наблюдением медиков, сообщает агентство «Р-Спорт».
Шамиль Газизов: «Я разговаривал с ним по телефону. Лететь ему пока нельзя, так что в Уфу он вернется позже».
Газизов отметил, что к настоящему времени состояние Перескокова улучшилось: он переведен из реанимации, но все еще находится под наблюдением медиков, сообщает агентство «Р-Спорт».
Шамиль Газизов: «Я разговаривал с ним по телефону. Лететь ему пока нельзя, так что в Уфу он вернется позже».
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