«Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, разгромив «Авангард»

Казанский «Ак Барс» разгромил омский «Авангард» в шестом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Фёдор Малыхин (5-я минута), Иржи Секач (26), Артём Лукоянов (27), Владимир Ткачёв (35) и Альберт Яруллин (54).



Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу «Ак Барса». В финале Восточной конференции плей-офф КХЛ он встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом».