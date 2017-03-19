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  • 19.03, 21:38

    «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, разгромив «Авангард»

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    • Фото РИА Новости, Максим Богодвид
    «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, разгромив «Авангард»

    «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, разгромив «Авангард»

    «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, разгромив «Авангард»
  • Фото РИА Новости, Максим Богодвид

    • Казанский «Ак Барс» разгромил омский «Авангард» в шестом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ.

    Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Фёдор Малыхин (5-я минута), Иржи Секач (26), Артём Лукоянов (27), Владимир Ткачёв (35) и Альберт Яруллин (54).

    Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу «Ак Барса». В финале Восточной конференции плей-офф КХЛ он встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом».

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