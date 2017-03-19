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  • 19.03, 21:37
    Поставивший ребенка на колени водитель оказался носителем дурной славы. автомобили, дети и подростки, ДТП, Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Поставивший ребенка на колени водитель оказался носителем дурной славы

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    Поставивший ребенка на колени водитель оказался носителем дурной славы

    Поставивший ребенка на колени водитель оказался носителем дурной славы

    Поставивший ребенка на колени водитель оказался носителем дурной славы

      Владимир Бельский, который прославился нападением на школьника в городе Приозерске Ленинградской области, имел отрицательную репутацию еще до этого инцидента.

      Город Приозерск находится в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Именно здесь водитель внедорожника сбил ребенка и поставил его на колени из-за того, что тот стрельнул по автомобилю из игрушечного автомата.

      Хозяин джипа Владимир Бельский сам вызвал полицию, чтобы сдать ей пойманного «злостного хулигана». Видимо, он был абсолютно уверен в своей правоте. Сам мальчик в итоге оказался в больнице.

      Бельского задержали через шесть дней, когда дело получило общественный резонанс. В четверг суд постановил оставить его под стражей на два месяца — на время следствия. Ему предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего», а это — до пяти лет заключения.

      Оказалось, что у Бельского в Приозерске — дурная слава. Поговаривают, что он 10 лет назад избил подростка, задевшего его автомобиль скутером. Потом якобы заставил ЖЭК снести спортивную площадку во дворе дома, чтобы дети мячом не попали в его драгоценную машину. Увы, таких людей, считающих свое транспортное средство центром мироздания, много.

      Подробности — в видеоматериале.

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