Поставивший ребенка на колени водитель оказался носителем дурной славы

Владимир Бельский, который прославился нападением на школьника в городе Приозерске Ленинградской области, имел отрицательную репутацию еще до этого инцидента.
Город Приозерск находится в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Именно здесь водитель внедорожника сбил ребенка и поставил его на колени из-за того, что тот стрельнул по автомобилю из игрушечного автомата.
Хозяин джипа Владимир Бельский сам вызвал полицию, чтобы сдать ей пойманного «злостного хулигана». Видимо, он был абсолютно уверен в своей правоте. Сам мальчик в итоге оказался в больнице.
Бельского задержали через шесть дней, когда дело получило общественный резонанс. В четверг суд постановил оставить его под стражей на два месяца — на время следствия. Ему предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего», а это — до пяти лет заключения.
Оказалось, что у Бельского в Приозерске — дурная слава. Поговаривают, что он 10 лет назад избил подростка, задевшего его автомобиль скутером. Потом якобы заставил ЖЭК снести спортивную площадку во дворе дома, чтобы дети мячом не попали в его драгоценную машину. Увы, таких людей, считающих свое транспортное средство центром мироздания, много.
Подробности — в видеоматериале.
Хозяин джипа Владимир Бельский сам вызвал полицию, чтобы сдать ей пойманного «злостного хулигана». Видимо, он был абсолютно уверен в своей правоте. Сам мальчик в итоге оказался в больнице.
Бельского задержали через шесть дней, когда дело получило общественный резонанс. В четверг суд постановил оставить его под стражей на два месяца — на время следствия. Ему предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего», а это — до пяти лет заключения.
Оказалось, что у Бельского в Приозерске — дурная слава. Поговаривают, что он 10 лет назад избил подростка, задевшего его автомобиль скутером. Потом якобы заставил ЖЭК снести спортивную площадку во дворе дома, чтобы дети мячом не попали в его драгоценную машину. Увы, таких людей, считающих свое транспортное средство центром мироздания, много.
Подробности — в видеоматериале.
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